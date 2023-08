Zeldzame oldtimer total loss na ongeluk op berucht kruispunt

Het is in het verleden al vaker misgegaan op de kruising tussen de Meent en de Zuukerenkweg in Epe. Verkeer dat vanaf de Zuurkerenkweg de Meent over wil steken, heeft een stopbord. Dat wordt niet altijd door bestuurders opgemerkt. Het is nog onduidelijk wie er fout zat bij de botsing van vanmiddag. De schade was in elk geval groot. De bestuurder van een oldtimer, die over de Meent reed, botste met een Volkswagen Caddy.