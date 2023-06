Zelfs veel Duitsers weten niet wat deze zwarte streep op verkeersborden betekent

Voortekens

Borden waarop de zwarte lijn is weergegeven behoren tot de zogenaamde voortekens. Het doel van deze voorrangsborden is om automobilisten tijdig te informeren over de route van het verkeer. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk het bord waarop meerdere pijlen de rijstroken voor aankomende afslagen aangeven. Een pijl stelt een rijstrook voor.

Bestemmingen links en rechts

Rijinstructeur Vitor

Door de streep weet je dus op de snelweg al of je na de afrit links of rechts aan moet houden. Dat is handig, want door in een vroeg stadium op de juiste baan terecht te komen, voorkom je dat andere weggebruikers onnodig van rijstrook moeten wisselen. Veel Duitsers waren hiervan ook niet op de hoogte, zo blijkt uit de vele reacties nadat de video van rijinstructeur ‘Vitor’ 2,1 miljoen mensen had bereikt.