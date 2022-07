Zo bijzonder gaan alle Nissans er vanaf nu uitzien

De Ariya is Nissans antwoord op auto’s als de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Dat zijn pittige concurrenten en dus heeft het Japanse merk zich veel moeite getroost om van dit model een succes te maken. Dat was vast geen makkelijke opgave, want sinds de Leaf heeft het merk weinig stappen gezet op het gebied van elektrische auto's. De Ariya is ontwikkeld samen met Renault, maar de Mégane E-Tech Electric die aan de Nissan verwant is moet vooral concurreren met de Volkswagen ID3, en wordt dus goedkoper.

De Ariya staat ook voor een nieuwe beeldtaal en die is veelbelovend, want de puur elektrische Nissan is een beeldschone, futuristisch ogende auto. Ondanks het feit dat veel elektrische cross-overs tegenwoordig enorm op elkaar lijken, heeft het Japanse merk veel moeite gedaan om van dit model iets bijzonders te maken. De auto oogt niet alleen modern, maar ook hightech en statig. Aan de achterzijde zien we een vleugje Range Rover Evoque en dat is een compliment. De voorzijde is daarentegen zeer eigen en daardoor blijft de Ariya herkenbaar als een Nissan.

Extra atletisch voorkomen

De hoge, brede schouderlijn geeft de 4,60 meter lange auto een solide uitstraling en Nissan heeft het bedrijfslogo prominent op de voor- en achterzijde aangebracht. De hoogwaardige uitstraling wordt verder vergroot door kleine details, zoals de verborgen raamrubbers en slanke led-dagrijlichten onder de al even dunne koplampen. Aan de achterzijde zien we weer een slanke lichtbalk die de twee achterlichten verbindt. De flanken zijn gewelfd om de auto een extra atletisch voorkomen te geven.

Aan de binnenzijde oogt de Ariya minimalistisch maar toch warm. Het dashboard is voorzien van twee informatieschermen waarmee nagenoeg alles bediend kan worden in de auto. Gelukkig is voor de volumeknop wel een mooie plek centraal op het dashboard ingeruimd. Dat voorkomt dat je dit moet doen via het menu van het touchscreen. Ook de overige druktoetsen zijn mooi weggewerkt. Ze zijn op BMW iX-achtige wijze in het ‘hout’ verwerkt. Je ziet ze pas als ze oplichten en dat zorgt voor een luxe uitstraling. De enige minpunten vormen hier het sterk in de voorruit reflecterende dashboard en de vlekgevoeligheid voor vingers en stof van de zwarte oppervlakken.

Verstelbare bodem

De Nissan is ruim en overtuigt vooral met zijn ruimte op de achterbank. Voorin zou je graag het stuur wat verder naar je toe willen trekken, maar ook hier is er veel beenruimte en wanneer je niet langer bent dan 1,90 meter zit je hier ook qua hoofdruimte prima, zelfs als je kiest voor het optionele - en deels te openen - panoramadak. Onder het dashboard bevindt zich een vrijwel onzichtbaar weggewerkt opbergvak en tussen de voorstoelen staat een elektrisch verstelbare middenconsole met veel bergruimte. Hier kun je ook draadloos je telefoon opladen. De 469 liter metende bagageruimte is prima van vorm en ruim, en er is een lage tildrempel en verstelbare bodem. De kofferbak van de vierwielaangedreven versies is daarentegen slechts 416 liter en dat is aan de krappe kant voor zo'n grote auto.

Nooit uitdagend

Het rijden is eigenlijk het minst bijzondere aan de Ariya. De voorwielaangedreven auto is goedmoedig en voorspelbaar, ook wanneer je te hard een bocht in duikt. Door de voorwielaandrijving heb je eerder last van doorslippende wielen, maar op droog wegdek heb je daar zelden tot nooit last van. Hoe dit is tijdens een fikse regenbui is afwachten, maar de elektronica zal dat ongetwijfeld onder controle kunnen houden. De besturing is prima en er zijn nauwelijks aandrijfkrachten merkbaar. Ook de remmen doen hun werk uitstekend. Toch wordt de auto nooit uitdagend, ondanks het feit dat er flink sterke versies van de Ariya zijn.

Bonkige wegligging

De Ariya helt nauwelijks over in de bochten, maar dat komt vooral door de vrij stijve vering, die als neveneffect heeft dat de auto wat bonkig aanvoelt op dwarsrichels en andere oneffenheden. Wie extra zuinig wil rijden, kan ervoor kiezen om de auto extra sterk regeneratief te laten remmen. Helaas komt de Nissan met deze ingeschakelde ‘e-Pedal’-functie nooit helemaal tot stilstand en dat is jammer, zeker wanneer je eenmaal gewend bent aan deze manier van autorijden. De Ariya is leverbaar met een 63 kWh- en 87 kWh-accu. Laden kan aan het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt met een snelheid van maximaal 22 kW en bij een snellader met maximaal 130 kW.

Vanaf 48.990 euro

De prijslijst van de Ariya begint bij 48.990 euro. Dat zal echter niet de meest gewilde versie zijn, want het standaard geleverde 1-fase onboard-laadsysteem is simpelweg niet meer van deze tijd. Daarmee kan met slechts iets meer dan 7 kWh geladen worden aan een AC-laadpunt, terwijl intussen 11 kWh heel gewoon is. Afhankelijk van de gekozen batterij en de aandrijving (voor- of vierwielaandrijving) heeft de Ariya een bereik van 360 tot 500 kilometer. Naast verschillende batterijen is de Ariya leverbaar met verschillende motorvermogens: 218, 242 en 306 pk. De minst sterke variant is daarbij al ruim voldoende voor het Nederlandse verkeer. De 1914 kilo wegende auto sprint in 7,5 seconden naar de 100 kilometer per uur en is begrensd op een topsnelheid van 160 km/u. De snellere varianten halen allemaal de 200 km/u.

