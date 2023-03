Zo duur wordt autorijden straks als nieuwe milieuplannen doorgaan

De overheid wil de overschakeling naar elektrisch rijden versneld doorvoeren door drie verschillende tarieven in te voeren bij de kilometerheffing. De eigenaar van een Kia Picanto op benzine is straks tot acht keer duurder uit, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Deze voorstellen staan in het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). Dat werd onlangs door minister Jetten van Klimaat en Energie aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport staat onder meer dat de vermindering van de CO2-uitstoot gevaar loopt.

Volgens het rapport komt dat onder meer doordat de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark dreigt te stagneren. Ook wordt gevreesd dat het Nederlandse plan om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor al per 2030 te verbieden niet haalbaar is. De reden daarvoor is dat de rest van de EU hier op zijn vroegst pas per 2035 mee begint.

Daarom moeten zakelijke rijders al vanaf 2025 verplicht in een volledig elektrische auto gaan rijden, aldus het rapport. Weliswaar wordt een uitzondering voorgesteld voor zzp’ers, maar dat is een van de weinige meevallers voor automobilisten. In het rapport wordt namelijk ook gesuggereerd om de bpm (CO2-taks) op auto’s met verbrandingsmotor te verdubbelen én om de belastingvrije reiskostenvergoeding voor werknemers te verlagen van 21 cent naar 12 cent per kilometer.

Maar het is vooral de in 2030 in te voeren kilometerheffing die automobilisten echt geld gaat kosten als de plannen doorgaan. In het rapport wordt voorgesteld om drie verschillende tarieven in te voeren: voor benzine, diesel en volledig elektrische auto's. Om elektrisch rijden te stimuleren zijn de tarieven voor die modellen het laagst. Dieselrijders gaan het meest betalen, tenzij ze niet of nauwelijks rijden.

Volgens een analyse van AutoReview zijn namelijk alleen dieselrijders die minder dan 8000 kilometer per jaar rijden goedkoper uit zijn als de voorgestelde kilometerheffing met klimaattax wordt ingevoerd. Voor volledig elektrische auto’s stelt het rapport 2,24 cent voor. Eigenaren van een auto op benzine moeten 9,06 cent per kilometer gaan betalen en voor dieselrijders geldt een kilometerprijs van 13,16 cent.

