Zo ging de Fietstest van 2022 in zijn werk

In 2022 laat Fietstest.nl in samenwerking met ADR Nieuwsmedia opnieuw een serie pas verschenen e-bikes testen door vrijwilligers, lezers uit het hele land.

Sommigen doen mee uit nieuwsgierigheid en liefhebberij, anderen omdat ze zelf voor de aanschaf van een e-bike staan. Vaak benadrukken zij het belangrijk te vinden dat producten die een zo belangrijke rol spelen in het dagelijks leven, zoals fietsen, objectieve reviews krijgen. Een panellid: ,,Je moet er toch niet aan denken dat je alleen maar af kunt gaan op reclameslogans.’’

Hoe gaat het in z’n werk? Voor de eerste publicatie van ADR Nieuwsmedia (13 april) beperken we ons tot de categorieën elektrische stads- en woon-werkfietsen en speed pedelecs. Van eind februari tot en met 20 maart deden 287 verschillende leden van het testpanel 1147 proefritten op e-bikes in deze categorieën. Het ging om 60 modellen van 37 merken.

In deze periode golden de veiligheidseisen van de overheid zoals 1,5 meter afstand, handen wassen en ontsmetten al niet meer. Toch werd uiterste voorzichtigheid in acht genomen.

De testers gaven gemiddeld als eindcijfer een 7,6; we constateren dat 60 fietsmodellen die de 37 deelnemende fabrikanten ter beschikking stelden, in de ogen van gebruikers in het algemeen ruim voldoende scoren.

Fietstest.nl liet de testers na elke proefrit online een serie vragen doorlopen en waarderingen uitdelen op uiteenlopende onderdelen. Fietstest.nl verklaart dat het hierbij alle privacyregels zoals vastgelegd in de AVG in acht neemt; de verwerkersovereenkomst is desgewenst in te zien.

Een notaris controleert de procedure van Fietstest.nl en legt op grond van de resultaten in een akte de uitslagen vast. Deze is uitsluitend en alleen gebaseerd op de input van deelnemers. De akte is hier na te lezen en op Fietstest.nl. Op Fietstest.nl zijn ook voor iedereen alle commentaren, waarderingen en cijfers van alle testers in te zien (als de testpersoon ermee akkoord is gegaan staan voornaam en portret erbij; zo niet, dan alleen de voornaam).

De selectie van de types: vooraf omschreef Fietstest.nl in overleg met de redactie van deze krant alle categorieën; de merken die deelnemen bepaalden aan de hand daarvan zelf welk model ze zouden inzetten.

Sommige categorieën hebben onderverdelingen in prijsklasse. In elke subcategorie verdient één fiets het label Best Getest, wat wil zeggen dat hij de hoogste eindscore boekt. Het label Beste Koop gaat naar de fiets die het hoogst scoorde op het onderdeel ‘verhouding prijs/kwaliteit’.

De fabrikanten, wier merknamen vaak ook voorkomen in andere in dit land bekende onafhankelijke fietstesten, betaalden alle per categorie hetzelfde bedrag voor deelname en kregen in ruil daarvoor de voor hen zo belangrijke ‘exposure’ voor hun product en een keurmerk van Fietstest.nl. Frank Balfoort van Fietstest.nl: ,,Fabrikanten hebben kortom geen enkele invloed op de resultaten, de procedure is honderd procent onafhankelijk. Het testpanel is groot genoeg om een heel goede indicatie te geven van wat gebruikers van de nieuwste e-bikes vinden.’’

