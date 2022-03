Zo hoog zou onkostenvergoeding van de baas moeten zijn bij de huidige benzineprijzen

video Bestuur­ders raken geïrri­teerd en hele gemeente staat vast: politie grijpt wéér in bij benzine-ac­tie

Lange files, geïrriteerde bestuurders en agenten die moesten ingrijpen: het was chaos bij het tankstation van Tinq in Berkel en Rodenrijs vanmiddag. Uit het hele land kwamen mensen af op de verjaardagsactie van het tankstation: een uur lang was de benzineprijs 1,17 per liter Euro95, diesel was 0,86 cent. Tientallen automobilisten zijn met lege handen - of beter gezegd, een lege tank - teruggestuurd.

8 maart