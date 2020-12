Zo kwam 18-jarige ‘gevelcrasher’ aan een auto van 200.000 euro

Een groot blauw zeil heeft de ramen vervangen, tien stutpalen doen daarachter het werk van de draagmuur, die er niet meer is. Van achter het hek kijken de huiseigenaren er vol ongeloof naar. „Die gevel zweeft gewoon”, zeggen ze verbaasd. Het is de dag na de zondagavond waarop een jonge Enschedeër met een Audi RS6 hun woning binnen reed, de ochtend waarop bleek dat het allemaal geen slechte droom was. Terwijl bouwvakkers van proberen te redden wat er te redden valt, vertelt het jonge stel dat ze bijna niet geslapen hebben. Een uurtje, meer niet. Bij de buren, die zo vriendelijk waren ze op te vangen, want in hun eigen, half verwoeste woning blijven mocht niet.