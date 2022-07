Zo maakt BMW van brave gezinsauto's spannende racewagens

Dit wordt de kleine SUV van Mini: Aceman

Mini introduceert over anderhalf jaar een kleine SUV die volledig elektrische aandrijving krijgt. Het zojuist onthulde conceptmodel Aceman is een voorproefje daarvan. Het verraadt in grote lijnen hoe de kleine SUV eruit zal zien. Het nieuwe model komt in het Mini-aanbod onder de Countryman, de grote SUV van het merk.

27 juli