Zo repareer je zelf beschadigde lichtmetalen wielen

Het is niet eenvoudig om je auto in goede staat te houden, vooral in de stad. Lichtmetalen wielen raken vaak als eerste beschadigd. Gelukkig kun je deze ook zelf repareren, tegen relatief lage kosten.

Een smalle ingang van de parkeergarage een krappe rand op de hoek van de weg: je hebt gemakkelijk per ongeluk je wiel tegen een trottoirband geschuurd. Het is vaak een dure operatie om een ​​beschadigd lichtmetalen wiel volledig te laten renoveren door een professional. Gelukkig kun je dat ook gemakkelijk zelf.

Dit heb je nodig

Een gemakkelijk startpunt voor het herstellen is een reparatiekit waar de meeste benodigdheden al in zitten, of zelfs alles al. Anders moet je de volgende artikelen los bij elkaar zoeken: schuurpapier korrel 100, schuurpapier korrel 600, een schuimschuurblok, lak, een lakstift of retoucheerpen in de kleur van de velgrand, velgreparatiepasta of -vulmiddel, een microvezeldoek, afplaktape en velgen- of remmenreiniger.

Voorbereidingen

Om comfortabeler en efficiënter te werken, kun je het wiel van de auto halen en op de grond of op een (werk)tafel plaatsen. Idealiter voer je de reparatie van een wiel uit op een droge plaats, of buiten bij een milde temperatuur. Dit maakt het aanbrengen en drogen van de kit gemakkelijker.

De lak die in een reparatieset zit, kan een andere kleur hebben dan de kleur van je wielen. Als je het meest getrouwe resultaat wilt, zorg dan voor een retoucheerpen in de kleur van de echte fabrikant. Die kun je bij dealers vinden. Met een spuitbus kun je helemaal een perfecte afwerking krijgen.

Ontbramen en egaliseren

Om na verloop van tijd een beter duurzaam resultaat te bereiken, moet je het wiel grondig schoonmaken. Daarna wrijf je de beschadiging in met een microvezeldoek en een velgen- of remmenreiniger om te ontvetten en onzuiverheden te weg te halen. Isoleer het te behandelen gebied met afplaktape.

Dan ga je het gebied schuren. Oefen geen grote kracht uit en loop niet het risico het wiel te beschadigen, vooral niet met het schuurpapier met korrel 100. Schuur dus voorzichtig en zonder te forceren. Voor de beste hechting van de reparatiepasta moet je het gebied voorzichtig ontbramen en egaliseren met schuurpapier of korrel 600-schuurlinnen. Dat kun je het beste rond een schuimschuurblok wikkelen. Reinig het gebied daarna opnieuw en dep het vervolgens droog.

Homogene kleur

Bereid dan de reparatievuller voor. De velgreparatieset bevat een specifieke vulstof die in het midden een verharder bevat. Snijd een stuk van voldoende lengte af. Bewaar de rest meteen in de verpakking, want daarmee voorkom je uitdroging. Kneed het stuk mastiek gedurende één minuut om de twee elementen te mengen, tot je een grijze pasta met een homogene kleur krijgt. Bij verschillende reparatiesets kan dit trouwens anders werken, dus check de gebruiksaanwijzing van het middel dat je gebruikt.

Afdichtmiddel aanbrengen

Breng de mastiek aan: verdeel het mengsel en plaats het op het beschadigde gebied, om het in de oorspronkelijke vorm van de rand te herstellen. Je kunt je vingers gebruiken om het deeg in de vorm van het wiel te vormen. Een mes of een kleine spatel geeft vaak meer precisie. Daarna moet je het twee uur laten uitharden, of een tijd die in de gebruiksaanwijzing staat vermeld.

Maak het oppervlak glad: na het drogen moet het oppervlak hard zijn. Schuur de mastiek die je net hebt opgebracht met korrel 100-schuurpapier, totdat je de oorspronkelijke vorm van de velgrand terug hebt. Ga dan naar de afwerking met korrel 600, in twee opeenvolgende fasen: eenmaal droog om fijner te schuren, daarna een tweede keer met water. Daarmee krijg je een ​​gladde afwerking.

Lak de velgrand

Maak het gebied vervolgens opnieuw schoon en droog vervolgens het gerepareerde gebied. Nu is het tijd om het opnieuw te schilderen voor een perfecte afwerking. Roer de verf een minuut door en breng het dan aan met het meegeleverde borsteltje. Druk er tijdens het schilderen niet op om geen sporen van de borstel achter te laten. Wacht indien nodig twee uur voordat je een tweede laag aanbrengt en laat vervolgens alles twaalf tot 24 uur drogen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: