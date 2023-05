Zo verwijder je vogelpoep en dode insecten zonder krassen

keiverliefd op mijn auto Toen Roef werd geboren, wilde zijn vader ‘ook een cadeau’ en dat werd deze auto: ‘Ik heb ‘m geërfd’

Een Ferrari, een Porsche, een Audi en een Jaguar… In de ruimte van Roef Hofman’s bedrijf Haute Voiture in Amersfoort staat een indrukwekkende collectie auto’s opgesteld. Hier verzorgt hij de stalling en het beheer van deze mooie wagens. Ertussen staat er een die niet van een klant is, te glimmen: zijn eigen blauwe MGA 1600 Roadster, die Roef van zijn vader heeft geërfd.