Zo wordt de vakantiereis kinderspel

Het is een gegeven: kinderen gaan zich tijdens een autovakantie vervelen. Hoe zorg je dat het gezellig blijft? Met deze tips, met dank aan Ouders van Nu, moet de volgende lange rit een stuk beter gaan.

1. Maak je autovakantie met kinderen mysterieus

Kinderen houden van verrassingen. Mysterie is ook superaantrekkelijk! Dus houd veel geheim: van de inhoud van de tas met eten en drinken of de pauzeplaatsen onderweg tot het aantal uren dat je (nog) moet rijden. Laat ze maar lekker naar alles raden. Geef ze bijvoorbeeld een kinderroutekaart, en laat ze zelf uitzoeken waar ze zich op dat moment bevinden. Dan vliegt de tijd snel voorbij!

2. Voorkom wagenziekte

Een autovakantie met kinderen kan zwaar zijn als ze last hebben van wagenziekte. Laat je kinderen naar buiten kijken en zorg ervoor dat je niet abrupt optrekt of afremt. Ook bochten moet je geleidelijk nemen. Dan worden de kids minder snel wagenziek. Neem wel altijd overgeefzakjes (papieren of plastic) mee voor het geval dat. Wordt je kind snel misselijk? Dan kan hij beter niet lezen tijdens de autorit.

3. Speelgoed voor onderweg

Handig is een speelgoedzak die je aan de achterkant van de voorstoel hangt. Zo kunnen je kinderen goed bij hun speelgoed. Ze kunnen het ook makkelijk weer opbergen en de auto blijft dan netjes. Je kunt als verrassing wat nieuwe dingen kopen. Die geef je ze dan op verschillende momenten tijdens de rit. Ook elektronisch vermaak zoals een tablet, draagbare dvd-speler, mp3-speler of luister-cd zijn altijd populair.

4. Beter koud dan warm

De meeste auto’s hebben airconditioning. Zonneschermen houden de zon buiten en de auto extra koel. Je hebt ze met allerlei leuke prints. Leg ook een lichtgekleurde handdoek over het autostoeltje. Zo voelt het zitje koeler aan en de handdoek neemt zweet op. De handdoek zorgt ook dat een donker gekleurde stoel niet te veel opwarmt als de auto geparkeerd staat.

5. Stop regelmatig

Kinderen moeten lekker kunnen bewegen. Stop daarom regelmatig, zodat ze even hun energie kwijt kunnen en de benen kunnen strekken. Veel parkeerplaatsen langs snelwegen hebben een kinderspeelplaats. Bovendien voorkom je zo dat er een extra plaspauze nodig is op een moment dat er net geen parkeerplaats in de buurt is.

6. Leuke spelletjes in de auto

Van veel bordspellen zijn reisversies te koop. Pionnetjes zijn niet altijd handig, die kun je maanden later nog overal in de auto terugvinden als je pech hebt. Ook leuk zijn spelletjes zoals ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, ‘Ik ga op reis en ik neem mee’, ‘Wie ben ik’ of reisbingo. Daarvoor maak je of download je van tevoren een kaart met dingen die je onderweg kunt tegenkomen. Steeds als je kind iets van zijn kaart spot, mag hij het afstrepen. Heeft hij bingo, dan krijgt hij wat lekkers of een kleine verrassing.

7. Taal oefenen

Oefen met elkaar alvast de basics van de taal van het vakantieland waar jullie naar op weg zijn. Dan kunnen ze straks meteen zelf brood halen.

8. Flesvoeding? Thermoskan!

Flesvoeding kún je thuis klaarmaken en in een koelbox bewaren, maar door de warmte kan de melk snel bederven. Handiger is het om een thermoskan gekookt heet water mee te nemen. Leng dat onderweg aan met mineraalwater en mix het met de poedermelk. Ook handig zijn flessenwarmers voor in de auto. Die sluit je aan op de sigarettenaansteker en ze verwarmen flesjes en potjes tot de ideale temperatuur.

Volledig scherm Probeer rustig te blijven als het geklier losbarst. © Getty Images

9. Rijd ’s nachts

Soms is het bij een autovakantie met kinderen handiger om ’s avonds te rijden, omdat de kinderen dan lekker slapen. Je rijdt dan al de nodige kilometers in alle kalmte. Bij aankomst zijn de kinderen beter uitgerust. Ook is het ’s avonds een stuk minder warm in de auto. Bovendien is het in de nacht veel rustiger op de weg, waardoor je eerder op de plaats van bestemming bent. Jij bent waarschijnlijk wel moe na zo’n nachtelijke rit. Als je bent aangekomen, moet je het rustig aan doen. Dus een siësta of een goed boek bij het zwembad staan dan op het programma.

10. Blijf rustig

Vooral aan het einde van de autorit kan op de achterbank de echte verveling (lees: het geklier) losbarsten. Probeer dan zo rustig mogelijk te blijven, zodat de sfeer bij aankomst niet onder het nulpunt is gedaald. Zet bijvoorbeeld een luister-cd op voor de nodige afleiding.

11. Maak van je eigen telefoon een hotspot

Als je kinderen groot genoeg zijn voor een mobiele telefoon of iPad, maar ze hebben nog geen eigen mobiele data, dan kun je jouw eigen telefoon als hotspot laten fungeren. Wanneer je de telefoon van de kinderen via bluetooth verbindt met jouw telefoon, kunnen ze online spelletjes spelen of appen of Snapchatten met andere kinderen. Let wel op: als je onbeperkte data hebt in Nederland, is deze niet altijd geldig in het buitenland.

12. Beluister de ANWB vakantiepodcast

‘Zin in vakantie met Annika’ is een avontuurlijke, informatieve en gezellige fictiepodcast van de ANWB, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Beleef samen met Annika en haar familie de leukste, wildste en spannendste avonturen. Vind de podcast in je podcastapp (zoals Apple Podcasts) of op Spotify. Of kijk hier voor nog meer leuke spelletjes voor onderweg waarvoor je bijna niks nodig hebt.