Zoveel goedkoper zijn huurauto's in vakantielanden nu in vergelijking met vorig jaar

Enterprise vergeleek de huurprijzen op circa twintig Europese vakantiebestemmingen van de eerste week van augustus dit jaar met die van dezelfde periode vorig jaar. Gekozen werd voor de klasse ‘compact’ van verschillende aanbieders. Het gaat hierbij om auto’s van het kaliber Volkswagen Golf, Opel Astra en Ford Focus. Daaruit bleek dat de prijzen voor huurauto’s op vakantiebestemmingen dalen.

Vorig jaar historisch duur

,,Vorig jaar waren de huurprijzen in heel Europa historisch hoog”, zegt Thomas Wolters, directeur van Enterprise Nederland. ,,Dit was een gevolg van de tekorten aan nieuwe auto’s en dus een beperkte beschikbaarheid van huurauto’s. De tekorten liepen nog verder op door strategische keuzes van autoverhuurders per locatie of land.”

Volgens Wolters werd er op typische vakantiebestemmingen - voornamelijk eilanden - onder invloed van corona-effecten bijvoorbeeld voor gekozen de schaarse huurvloot (deels) naar het vasteland of elders te verplaatsen en te concentreren. ,,Dat gebeurde vaak voor een heel seizoen, waardoor kantoren tijdelijk of helemaal werden gesloten”, aldus Wolters.

Leveringen goed op gang gekomen

,,De prijzen van vorige zomer lagen om die reden twee tot soms wel drie keer hoger dan voor corona. Eind 2022 zijn de leveringen vanuit fabrikanten weer goed op gang gekomen en daarmee komen dus ook weer meer huurauto’s beschikbaar. Over de hele linie blijkt nu dat de prijzen voor het hoogseizoen vooral daardoor een derde lager liggen dan vorig jaar. Bovendien zitten er nu wat minder onzekerheid en risico in de markt. Per bestemming zijn er nog wel grote verschillen door de lokale omstandigheden en de strategische keuzes die per land en per autoverhuurder worden gemaakt”, aldus Wolters.

Frank Oostdam, directeur van reisvereniging ANVR, herkent zich in het beeld van een herstellende markt. ,,Door de bank genomen is de beschikbaarheid veel beter dan afgelopen jaar en de prijzen zijn ook gedaald. Wel is vroeg boeken in verband met de prijzen wel aan te bevelen, zeker voor het hoogseizoen en op eilandbestemmingen. Want daar is de beschikbaarheid soms nog wel eens een probleem. Over de gehele linie zien we ook dat de beschikbaarheid van kleinere modellen nog wel eens een probleem is op een aantal bestemmingen.”

Enterprise heeft een jaaromzet van 30 miljard dollar (27 miljard euro) en een marktaandeel van veertig procent wereldwijd. In totaal heeft het 10.000 vestigingen in 100 landen en 2,3 miljoen auto’s in omloop. Ook de merken Alamo en National zijn onderdeel van Enterprise. In Nederland bestaat het bedrijf uit zes vestigingen, waarvan vier in Amsterdam inclusief Schiphol, een op Eindhoven Airport en een in Maastricht.