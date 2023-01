Zoveel kost tien jaar onderhoud van een Bugatti

Een Bugatti Chiron kost minimaal 2,6 miljoen euro, zonder belastingen. De bovengrens is open, afhankelijk van de uitrusting of uitvoering kan de prijs wel boven de 5 miljoen euro uitkomen. Maar dat is niet alles. Net als bij voorganger Veyron, waarvan de olieverversing 27 uur duurt en die 20.000 euro kost, is het onderhoud van de Chiron allesbehalve goedkoop.

Maar eerst het goede nieuws: in vergelijking met de Veyron lijkt Bugatti wat aandacht te hebben besteed aan de vervolgkosten, waardoor veel werk aan de nieuwere Bugatti minder duur is. YouTubekanaal ‘The Hamilton Collection’ heeft onderzocht wat een Chiron kost als je er tien jaar mee rijdt. De conclusie: het is nog steeds tranentrekkend duur.

Bugatti-inspecties zijn nog maar het begin

De basis voor het berekenen van de kosten is informatie van Bugatti Gold Coast, een officiële dealer in Chicago. De youtuber van het autokanaal brengt zijn auto daarheen voor reparaties en de nodige beurten. Het kleine jaarlijkse onderhoud kost hem 11.500 dollar (10.600 euro) en het grote onderhoud, dat elke vier jaar moet worden uitgevoerd, kost 34.000 dollar (31.300 euro).

De eigenaar van de auto raadt daarom in de video een extra garantie van Bugatti aan. De fabrikant rekent voor het ‘allround ontzorgpakket’ voor vier jaar 204.000 dollar (188.000 euro). Als je alleen de beurten inclusief wilt hebben, ligt dat rond de 70.000 dollar (64.500 euro). Hoe absurd het ook klinkt, Steve Hamilton denkt dat het goedkoop is - in vergelijking met de prijs van het voertuig.

Nieuwe contactsleutel voor de Bugatti Chiron: 12.400 euro

Het wordt echt duur als je geen garantie hebt en er iets groters kapot gaat - of je verliest dingen. Om met de sleutel te beginnen: een nieuwe contactsleutel kost 13.500 dollar (12.400 euro). Ook slijtdelen als remblokken, remschijven en banden zijn niet goedkoop. Een paar remschijven kost 18.300 dollar (16.900 euro) en de remblokken kosten tussen de 4000 en 6700 dollar (3700 tot 6200 euro) per paar.

Als het je lukt om voorzichtig met de banden te rijden, raadt Bugatti toch aan om ze om de vijf jaar te vervangen. Een setje kost volgens de eigenaar 8450 dollar (7800 euro). Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat je met je Chiron niet regelmatig sneller dan 400 km/u rijdt, want dan wordt de slijtage behoorlijk verhoogd. Volgens Michelin draaien de banden op topsnelheid tot 4100 keer per minuut rond.

Motorblok kost bijna acht ton

Wie buiten de garantieperiode grote motorschade of een versnellingsbakdefect oploopt, is helemaal duur uit. Een nieuwe transmissie voor de Chiron kost 185.000 dollar (170.000 euro). En als een Chiron een nieuwe 8,0 liter 16-cilinder motor nodig heeft, komt dat volgens een schatting van de Amerikaanse dealer uit op een bedrag van 856.406 dollar (789.657 euro).

Maar zelfs als er niets misgaat, kost een tochtje in de Chiron veel geld. Het verbruik ligt rond de 36,7 liter per 100 kilometer in de stad (één op 2,7) en 15,8 liter buiten de stad (één op 6,3) - uiteraard alleen in de vorm van de duurste ‘Super Plus’ benzine.

