71 bomen in Voorthuizen moeten tegen de vlakte

Toch veel groter - en duurder - zwembad in Apeldoorn, Aquapoldro is blij maar ook een beetje bezorgd

Het nieuwe zwembad in Apeldoorn-Noord wordt toch 50 meter lang, al kan het worden verdeeld in twee delen waardoor het breder gebruikt kan worden. Het bad wordt daarmee twee keer zo groot als waar de gemeenteraad in 2021 voor koos. De gemeenteraad moet de komende tijd bepalen of Apeldoorn 40 miljoen euro voor dit plan uittrekt.