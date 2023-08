‘Agenten’ die preventief waardevolle spullen komen ophalen: politie waarschuwt voor oplichters

tips Zomer hét moment voor inbrekers om toe te slaan: dit doe je om ongewilde gasten buiten de deur te houden

Social media staat er deze dagen vol mee: getuigenoproepen na een woninginbraak. Huizen zijn door de vakantie onbewaakt of ramen staan ’s nachts open en dat is voor de dievengilde hét moment om toe te slaan. Zo snel en geluidloos als ze komen, zo vlug zijn de criminelen ook weer weg. Afgelopen zondag bleek dat anders, toen de politie een inbreker te slim af was.