Automobilist rijdt fietser aan in Barneveld

Wouter (77) bouwt met pallethout de mooiste gebouwen van Nijkerk na: ‘Het wordt vaak nachtwerk’

Pallethout is niet het makkelijkste materiaal om mee te werken. Het is ruw en zit soms vol met splinters. Toch heeft Nijkerker Wouter van Essen er al zagend en schurend een paar fraaie miniatuurmonumenten van weten te maken, zoals De Dolle Joncker, het restaurant waarvan hij de eigenaar was.