Barneveld ontvangt 3,5 miljoen van Rijk om ruimte te maken voor nieuwbouw

met video Leerlingen Corlaer College Nijkerk winnen hoofdprijs met video over afleiding in het verkeer

Een dag karten en afsluiten met patat. Dat is de beloning die de leerlingen van TN2A van het Corlaer College in Nijkerk hebben gewonnen. Na hun deelname aan het verkeerseducatieprogramma Fight Your Inner Monkey van VeiligheidNL hebben zij van alle deelnemende scholen uit Gelderland de hoofdprijs gewonnen met het maken van een video over afleiding in het verkeer.