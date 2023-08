Beste oplossing voor deze Puttense kruising, waar al twee doden vielen, is géén optie

Recreatie­ve fietspaden in Edes buitenge­bied worden comfortabe­ler en breder: ‘Precies ons lijstje’

De natuur rond Ede is in trek. Afhankelijk van het weer trekken horden fietsers in alle soorten en maten door de bossen en over de hei. Het zijn er intussen zo veel dat veel paden te smal zijn geworden om elkaar veilig te passeren. Bovendien is de kwaliteit ook niet overal even goed. Alle reden om daar iets aan te doen, vindt de Edese gemeenteraad.