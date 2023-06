Bewolkt weer in Barneveld vandaag

met video Vrienden­team Bennekom aast op felbegeer­de shirts van EasyToys: ‘Dan staan we bij aftrap al met 1-0 voor’

Een nieuw, misschien wel knalroze uitshirt. Dat is voor de voetbalvrienden van Bennekom 5 de belangrijkste drijfveer om succesvol te zijn in de finale van Game On!, een actie van EasyToys, ’s lands bekendste groothandel in erotische artikelen.