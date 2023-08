Bouwbedrijf in Hardenberg failliet, 40 werknemers krijgen bij doorstart baan aangeboden

MET VIDEO Diggy Dex brengt met nieuwe single ode aan zijn stad: ‘Als ik de toren zie, dan ben ik weer thuis’

Diggy Dex trekt langs alle grote podia van het land, maar er is voor hem weinig mooier dan weer thuiskomen in Amersfoort. Zijn nieuwe single ‘Mijn Stad’ is een lofzang op de keistad. ‘Als ik de toren zie opdoemen, dan voel ik: yes, ik ben weer thuis.’