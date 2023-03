Chirurg in het bos? Rinus (48) is het, en Danique krijgt een inkijkje in zijn werk: ‘Jij kan zo ook de boom in’

Hoe een slimme truc van de politie het einde betekent van de drugshan­del van ‘Robbie’

Hoeveel gram wil je kopen? Die vraag krijgt een drugsgebruiker via een appbericht. Verstuurd vanaf de telefoon van ‘Robbie’, een dealer uit Amersfoort. Wat zij niet weet, is dat zijn telefoon in het bezit is van de politie. Hoe een bijzondere politie-operatie leidt naar 22.000 euro drugswinst, wapens en horloges.