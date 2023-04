De Aldi gaat naar de rand van Putten en daar zijn de ondernemers in het centrum niet blij mee

Autobe­drijf in Bennekom waar vuurwapen was gevonden weer open

Het autobedrijf aan de Molenstraat in Bennekom is weer open. Vorige week sloot de Edese burgemeester René Verhulst het bedrijf, omdat bij een controle een vuurwapen was gevonden. Volgens een bericht van de gemeente Ede is er geen risico meer voor de openbare orde en veiligheid.