Dick Kooijman blij met terugkeer bij SDV Barneveld: ‘Ambiance op zondag vond ik een stuk minder’

Pas 18 jaar, maar Shan Biwott speelt alle wedstrij­den bij SDV Barneveld: ‘Het is enorm snel gegaan’

SDV Barneveld strijdt nog volop om handhaving. Voorthuizenaar Shan Biwott is de enige speler in de selectie van de vierdedivisionist die in elke wedstrijd van dit seizoen in actie kwam. En dat op 18-jarige leeftijd.