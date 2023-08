Elke dag houden ze op deze school in Putten hun hart vast bij het oversteken: ‘Supergevaarlijk’

‘Lastige’ buurt mag meepraten over groen in omstreden Pastorie­bos Voorthui­zen

Omwonenden van het Pastoriebos in Voorthuizen, waar bomen gekapt zijn voor het bouwen van 25 appartementen, mogen meedenken over de vormgeving van het groen eromheen. Of ook de tegenstanders van het plan meedoen, is nog onzeker.