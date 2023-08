Enorme verhuizing in centrum van Putten laat al jaren op zich wachten: hoe staat het ervoor?

Gasleiding geraakt tijdens graafwerk­zaam­he­den in Barneveld

Bij graafwerkzaamheden in Barneveld is zaterdagmiddag een gasleiding geraakt. Hierdoor ontstond een lek en hing er voor een bepaalde periode een sterke gaslucht in de Beekstraat in het dorp. De brandweer en Liander waren snel ter plaatse om het lek op te sporen en deze te dichten. Binnen een uur was de klus geklaard.