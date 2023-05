Geen treinverkeer tussen Nijkerk en Putten door aanrijding

Eendjes onder raam van Els (67) hebben éindelijk een toekomst door trappetje (en de timing kon niet beter)

Els Paardekooper (67) kan haar geluk niet op. Haar oproep om kuikens in de waterbak onder haar raam van de verdrinkingsdood te redden, heeft eindelijk gehoor gekregen. ,,Het is geweldig”, zegt ze. ,,Bij dierengeluid hoef ik nu niet meer ‘oh jee, oh jee’ te denken. Een gerust gevoel.”