Gerrit (24) en Gwyneth (25) kochten droomhuis, nu slaapt hun baby noodgedwon­gen in washok bij opa en oma

Het zoontje van Gerrit Timmer (24) en zijn vrouw Gwyneth (25) had zijn eerste levensjaar in hun nieuwe droomhuis in Putten moeten doorbrengen. Een procederende buurman steekt daar voorlopig een stokje voor. Nu slaapt de baby noodgedwongen in het washok bij opa en oma, vlak naast de stoppenkast. ,,Alles moet opnieuw.’’