Heldere dag in Barneveld

Onzeker­heid rond Amers­foorts Vijvercon­cert: broedende vogels gooien wellicht roet in het eten

Het is nog maar de vraag of het jaarlijkse vijverconcert in de Amersfoortse wijk Kattenbroek door kan gaan. Rondom de vijver zitten namelijk broedende vogels en die zouden gestoord kunnen worden door het muziekfeest. Organisator Jacques Smulders is ontstemd: ,,Kinderen maken ook herrie.”