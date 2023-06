Heldere ochtend en middag in Barneveld

Verpleeg­huis in Apeldoorn heeft bushokje voor dementeren: ‘Weet u ook de bus naar Hoenderloo?’

Geen bus die er stopt, maar toch is de halte sinds kort in gebruik. En wel door bewoners met dementie die in verpleeghuis Heemhof van zorgorganisatie Atlant wonen. „Deze halte is letterlijk even een rustpunt voor mensen die de hele dag rondlopen op zoek naar de bus”, zegt initiatiefnemer en verzorgende Karen ten Hoven.