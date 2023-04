Hoe deze antieke trombone uit Putten in Australië terechtkomt: ‘Ik dacht: wat moet ik met dat ding?’

Veertig jaar verstoft een antieke trombone in het huis van Robert Lucas (61) uit Putten. Eigenlijk wilde hij ‘m wegdoen, totdat hij het bijzondere verhaal achter het instrument ontdekt. Hij begint een zoektocht naar de maker, die hem uiteindelijk down under brengt...