Hoe deze antieke trombone van Robert (61) in Australië terechtkwam: ‘Ik dacht: wat moet ik met die toeter?’

COLUMN Jeroen blij met ‘burgemees­ters’ van Amersfoort (Lucas en Lynn): ‘Mogen we best een beetje trots op zijn’

Goed nieuws kun je het niet noemen, daarvoor is de ellende te groot. Maar dat Amersfoort een voorbeeldgemeente is als het gaat om het opvangen van asielzoekers, doet me toch wel goed. Allemaal dankzij een boel betrokken vrijwilligers en een burgemeester die vooropgaat in de strijd. De staatssecretaris kwam zelfs langs om eens te kijken hoe ze dat nou doen bij ons.