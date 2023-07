Hoe goed heeft Rutte op dit tere vaasje uit Putten gepast?

Wel of geen nieuwe sporthal bij voetbal­club in Apeldoorn? ‘Kunnen niet blijven onderhande­len’

Komt de nieuwe sporthal in Apeldoorn Zuid nou wel of niet op het terrein van Columbia? De voetbalvereniging en de gemeente spreken daar al jaren over, maar een akkoord is er nog niet. Columbia-voorzitter Willem Veldhoen wil snel duidelijkheid ,,We kunnen niet blijven onderhandelen.”