Moet elke scholier met een taxibusje? ‘We moeten stoppen met pamperen van deze kinderen’

MET VIDEO Sacha (44) rijdt van Oekraïne naar Putten voor een aggregaat en moet snel terug naar Boetsja

Nog één laatste knuffel en een zoen. Weer moet Sacha Kulbich zijn vrouw Natasha en dochter Dasha in Putten achterlaten. Voor hoe lang? Dat weet hij niet. Met een bus vol kleding, blikken soep, luiers en andere spullen rijdt hij terug naar Oekraïne. Naar ‘zijn’ Boetsja, dat al een jaar door oorlog verscheurd is. ,,Er is altijd gevaar.”