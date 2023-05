Putten en Ermelo zouden tekort schieten in zorgplicht voor kunstgras: ‘Verontreiniging door rubberkorrels’

Moeders in Kesteren en Opheusden krijgen de meeste cadeautjes op Moederdag

Moeders in bijvoorbeeld Kesteren en Opheusden worden zondag bedolven onder de zelf geknutselde fotolijstjes, gipsen handafdrukjes en sleutelhangers met ‘ik hou van jou’. Van alle moeders in het verspreidingsgebied van De Gelderlander hebben vrouwen in de gemeente Neder-Betuwe het vaakst vier of meer kinderen.