Regenbuien, maar soms ook zon in Barneveld vandaag

Winkel in hartje Ede gaat sluiten en houdt opheffings­uit­ver­koop

Haal je graag wol of stoffen bij handwerkwinkel Needle Creations? Dan is er slecht nieuws voor jou. De zaak in het centrum van Ede gaat sluiten. Klein lichtpuntje: er is een opheffingsuitverkoop.