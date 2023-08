Artist in Residence van Amersfoort World Jazz Jef Neve is van alle markten thuis: dit heeft hij in petto

De Vlaamse pianist en componist Jef Neve (46) is Artist in Residence van Amersfoort World Jazz. Hij is van alle markten thuis, en kan zelfs een rapper laten croonen. Op zijn jongste album, That Old Feeling, laat hij Typhoon The Nearness Of You zingen. ,,Ik was erg blij met het resultaat.’’