Organist streng christelij­ke kerk ‘gaat te ver in contact met getrouwde vrouw’ en wordt op straat gezet

Mag een organist van de oud-gereformeerde gemeente in Ede-Wekerom met zijn gezin terugkeren naar die kerk? Over die vraag heeft de rechtbank in Arnhem zich gebogen. De man zou volgens zijn voormalige kerk ‘te ver’ zijn gegaan in zijn contacten met een getrouwd vrouwelijk gemeentelid.