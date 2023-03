Stemmen met soundbox, braille en koptelefoon voor blinden en slechtzienden in Putten

In Putten is hieraan gedacht. Voor het eerst plaatst de gemeente een speciale stemmachine. De machine is voorzien van een soundbox, braille en koptelefoon. Het stemmen gaat met een mal die speciaal voor de gemeente is gemaakt. Op de mal staan de lijstnummers in braille en cijfers en naast de kandidaten gaatjes. Met een potlood kan de stemgerechtigde het rondje inkleuren.