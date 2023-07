indebuurt.nl Een kijkje in de tropische tuin aan de Spoor­straat: 'Een plant is pas dood als ik zeg dat-ie dood is'

Palmbomen, metershoge bamboe: als je weleens door de Spoorstraat fietst of wandelt, moet de exotische tuin rondom het witte huis je zijn opgevallen. De tuin is van Freek Steenman en zijn partner Jeannette Bastiaans. Freek leidt ons rond. “Als ik een plant was, was het een tropische.”