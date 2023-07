Stevige buien met fors onweer in Barneveld vandaag

Boksen met 32 graden... Op De Buurtcam­ping in Apeldoorn draaien ze daar hun hand niet voor om

,,Boksen!’’, gonst het tussen de tenten, die dit weekend in het Apeldoornse Matenpark staan. Het is 14.50 uur en de thermometer laat 32 graden zien, maar de oproep vindt direct gehoor. Ondanks de tropische temperatuur werken binnen een paar minuten kinderen en enkele volwassenen zich in het zweet. Op De Buurtcamping in Apeldoorn draaien ze daar hun hand niet voor om.