Eerste islamiti­sche school in Apeldoorn groeit als kool: ‘Kleuters uit hele stad’

De eerste islamitische basisschool in Apeldoorn groeit als kool. Directeur Gencay Alici zag het leerlingenaantal in een jaar tijd bijna verdubbelen. Eigenlijk is er slechts één ding dat niet van een leien dakje gaat aan de Gijsbrechtgaarde. ,,Maar daar hebben alle directeuren last van.’’