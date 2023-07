Stralend zonnig weer in Barneveld vandaag

Deze Apeldoor­ner voerde de druk op Rutte IV op: ‘Blij? Nee! Maar Christen­Unie heeft waardig­heid behouden’

Ben Bloem was ChristenUnie-wethouder in Apeldoorn en is betrokken CU-partijlid. Hij was, samen met andere regionale leden, de man die in de ChristenUnie de druk opvoerde om te breken met Rutte IV. ,,Als deze asielaanpak zo blijft, trek dan de stekker uit het kabinet.’’ Nu heeft hij zijn zin, dat voelt dubbel.