Marnix College verhuist over paar jaar naar splinter­nieuw gebouw: ‘Spannend om mee te maken’

Ze is net anderhalve week rector/bestuurder van het Marnix College in Ede. Toch kijkt Hanneke de Gier (45) al met graagte een paar jaar in de toekomst. Over vier, vijf jaar moet er een heel nieuw schoolgebouw staan aan de Prins Bernhardlaan. ,,Het zou leuk zijn als de brugklassers die vorige week zijn begonnen, straks in de nieuwbouw hun diploma kunnen ophalen.”