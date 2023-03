Taco’s van smokkelende steakbakker uit Putten zijn de beste van de wereld

Oorlogs­slacht­of­fer in Loenen krijgt naam terug door nieuwe techniek: ‘We zijn positief verrast’

Het identificeren van onbekende doden kan nu ook via verre familieleden. Dat is voor het eerst gebeurd op het Nationale Ereveld in Loenen. Een tot nu toe onbekende dode heeft na 79 jaar, via het dna van een neef, een naam gekregen. Eerder was DNA alleen bruikbaar als het van directe familie, dus ouders of een broer of zus, kwam.