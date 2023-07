Tien jaar geleden hield De Glind ermee op: ‘Een ons-kent-onsdorpsclub met een ongeëvenaarde sfeer’

Archeolo­gen ontdekken eeuwenoude tabaksplan­ta­ge in Amersfoort op plek van gesloopte portiek­flats

Bij archeologische opgravingen in de Amersfoortse wijk Kruiskamp is een bijzondere vondst gedaan. In het gebied waar een aantal oude flats is gesloopt en nu honderden nieuwe woningen worden gebouwd, is een tabaksplantage uit de 17e tot 19e eeuw aangetroffen.