Vandaag helder weer in Barneveld

De ‘monster­wesp’ is bezig aan een enorme opmars, dit moet je doen (en vooral níet doen) als je hem ziet

Dat de Aziatische hoornaar oprukt, is ontegenzeggelijk waar: er zijn nu al veel en veel meer exemplaren van de vervaarlijk uitziende, grote wesp aangetroffen. Maar wat moet je doen als je er eentje ziet? Niet doodslaan, is het advies. En eerst goed kijken of het wel echt zo’n ‘monsterwesp’ is.