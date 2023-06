Verbazing in de rechtszaal, man die ‘meisje van Nulde’ ombracht komt niet opdagen: ‘Komt niet vaak voor’

COLUMN Fien woont samen, maar had iemand haar even kunnen vertellen dat dat best moeilijk is?

‘En, hoe bevalt het?’ Ik was niet op de hoogte van het antwoord dat ik blijkbaar had moeten geven. Ik werd een aantal keer vreemd aangekeken toen ik niet zei ‘goed’, maar juist dat het enorm wennen was. En dat we nu al drie weken opeens allerlei discussietjes hadden over dingen die in de afgelopen twee jaar nooit een issue waren geweest.