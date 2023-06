Vernieuwing ‘Veluwe aan Zee’ nu écht begonnen: dit staat er te gebeuren

Met video Bewoners van camping kwaad: gemeente Apeldoorn doet niet z'n best (en wil hen op straat zetten)

Boze bewoners van De Marshoeve in Loenen vallen opnieuw uit naar de gemeente Apeldoorn, die hun camping heeft gekocht om daar woningen te bouwen. Niet alleen bundelen ze hun krachten om te voorkomen dat ze op straat worden gezet, ook eisen ze de dat de gemeente haar taken als exploitant serieus neemt zo lang de camping open is. Dat laat nu zwaar te wensen over, klagen ze.