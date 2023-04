Vlammen slaan uit geparkeerde bestelbus in Putten: brandweer stelt drie gasflessen veilig

Dynamo’s succes­coach Strikwerda boetseert en schaaft geduldig aan zijn spelers: ‘Het is toch knap dat ze er weer staan’

Dynamo kan zondag voor de derde keer op rij kampioen van Nederland worden worden. En anders zijn er daarna nog twee kansen. Maar praten over de nationale volleybaltitel wil succescoach Redbad Strikwerda niet. Wel over spelers beter maken, dimdammen over 300 euro per maand en waarom de Beneliga er vandaag nog moet komen. „We zijn de financiële onderbond van Europa geworden.”