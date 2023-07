Willem-Alexander en Máxima brengen volgende maand bezoek aan Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima komen binnenkort op bezoek in de Gelderse Vallei. Het bezoek staat in het teken van de transformaties die de regio ondergaat. Ze bezoeken onder meer een wandelroute in Nijkerk, het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld en een park in Scherpenzeel.